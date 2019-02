Põlvamaa Rohelisema märgi pälvis 11 toodet

Põlvamaa Rohelisema märgi sai Taevaskoja Meejaam OÜ uus toode – jahutatud ja vaakumpakendanud maheküülik. Õrna konsistentsiga, pehme, peenekiuline ja marmorjas ilma lõike- ja torkehaavadeta küülikuliha on eelnevalt kasvatatud Taevaskoja puhtas looduskeskkonnas. Siret Solniku sõnul on ka küülikute sööt põlvamaine ning lõpusirgel on mahemärgise taotlemise protsess.