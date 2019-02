Jalmar Vabarna toob lavale nii ema kui ka õe

«Mõni aasta tagasi panime sarnase lõppkontserdiga punkti ka oma debüüt-albumile ning see tunne, kui oled millegagi lõpparve teinud, annab uut kvaliteeti ning puhtaid mõtteid edasiliikumisel,» rääkis bändi kitarrist ja kontserdikorraldaja Jalmar Vabarna. «Töötame uue albumi loominguga juba mõnda aega. Kevadel algab aga tihe proovilaagrite periood ning ideede vormistamine,» lisas trummar Tõnu Tubli.

Eriline on aga seegi, et kui abikaasa Sandraga on Jalmar Vabarna pidevalt koos laval, siis sedapuhku astuvad külalistena lavale ka bändi suvise singli originaalesitajad, Jalmari ema Maret ning õde Jane Vabarna. Seejuures oli Jane Vabarna aastatel 2015–2016 ka Seto ülemsootska.