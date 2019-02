Päästjad on kirikutornis kullilgi järel käinud

Laupäeval tähistab tuletõrjeselts Lüllemäe kultuurimajas pidulikult 10. sünnipäeva. Veiko Pormeister meenutas, et selts sai alguse 6. veebruaril 2009. aastal pärast seda, kui suleti riiklik Karula tugikomando. Kui praegu napib inimjõudu ja tehnikat, siis toona oli mure ka oskustega. Nüüdseks on vabatahtlike roll peale päästmise kasvanud märkimisväärseks ka nõustamiste ja infopäevade korraldamises.

Komandos tegutseb 15 liiget ja viis neist moodustavad põhijõu. Pormeister on juhina pidevalt kursis, kes on parasjagu kus tööl, kes kodus. Temal endal valvest vaba aega peaaegu ei olegi. «Kui midagi on, olen valmis ka siit (interv- juult – toim) reageerima. Riided on praegugi autos. See on natuke juba elulaad.»