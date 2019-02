Kaul Nurm: ei saa kujundada terves Eestis elu Tallinnast lähtuvalt

Teie valimisprogrammis oli ka paar päris ehmatavat punkti...

Noo, kas tõesti?

Tahate 2. pensionisamba maksed vabatahtlikuks muuta. Kuidas kavatsete eakatele vanaduspõlves äraelamise tagada, kui inimesed kergekäeliselt sissemaksest loobuvad?

Olen ka pensionär. Liitusin vabatahtlikuna esimesest päevast, sest uskusin muinasjutte, mis meile maaliti. Taandades raha, mis mul teise sambasse praeguseks kogunenud on, igale päevale, saaksin endale selle eest lubada vaid pätsi leiba ja paki piima. Inflatsioon sööb raha ära. Võidavad pangad, mitte inimesed. Seega on teine sammas raha põletamise sammas.

Tugevdada tuleks esimest sammast ja vabatahtlikele jääb ka kolmas. Lisaks peaks ettevõtetel olema oma sammas, nad võiksid oma töötajatele maksta ka ettevõttepensioni.

Mis puudutab praegust teist sammast, siis sealolev raha tuleks lasta käibesse või panna kolmandasse sambasse.

Millal sõda tuleb?

No vahest ikka mitte niipea.

Siiski tahab Vabaerakond kehtestada korra, et uute ühiskasutatavate hoonete ja kortermajade keldrikorruseid saab kasutada pommivarjendina.

Ma pole väga detailselt kursis. Aga eks riigikaitsesse võiks ikka investeerida juurde. Näiteks õhutõrjesse.

Kui suureks ohuks peate rändekriisi?

Kui kõht tühi ja vett pole, hakkavad inimesed liikuma. Euroopa Liit pole seni osanud arenguabi suunata. Kui seda paremini teha, ränne vaibub.

Kui muulaste osakaal ületab 18 protsenti, on konfliktid vältimatud. Meil on aga muulasi üle 30 protsendi.

Kuidas suhtute võõrtööjõudu?

Ettevõtete seisukohalt ei tohiks teha värbamiseks takistusi. Kui aga vaatame Eesti rahvuslikku koosseisu, peaks mõtlema. Üle 20 aasta tagasi tehti uuring. Kui muulaste osakaal ületab 18 protsenti, on konfliktid vältimatud. Meil on aga muulasi üle 30 protsendi. Üks tõsisem konflikt juba oli – Pronksiöö. Teine oleks peaaegu tekkinud, kui üks erakond oma reklaamidega inimesi eri lahtritesse püüdis paigutada.

Kui tuleb kriis, jääb tööjõudu üle. Mida siis võõrtööjõuga peale hakkame?

Oluline on ka see, et kui võõrtööjõudu vajame, tuleks see meile sarnastest piirkondadest.

Nii et elagu Ukraina ehitajad?

Miks mitte. Poolas on näiteks tööl miljon ukrainlast. Võõrtöölistega tehtavad lepingud peavad aga olema tähtajalised. Peab olema tagasisaatmise võimalus, kui tööluba lõpeb.

Me kõik tahame maasikaid. Aga maasikad tahavad korjamist iga päev. Mul vennapoeg, kes on suur maasikakasvataja Tõrva vallas, palkas pärast ebaõnnestunud katseid kohalikke tööle saada ukrainlased ja on rahul.

Olukorda tööturul halvendab ka, et laste töötamine on üle reguleeritud. Kasvasin sõjajärgsel ajal, olin pere kaheksas laps. Pidime ise endale toidu kasvatama. Kes esimese klassi lõpetas, läks suveks tööle sovhoosi, kolhoosi või turbarappa. Teenisime endale nii riided selga ja jalanõud jalga. Tänu sellisele lapsepõlvele ehk olengi veel praegu päris heas vormis.

Millises vormis on aga Vabaerakond?