Rahvasprint köidab Otepää ümbruses taas huvilisi

Sõidetakse Otepää lähedal üldiseks liikluseks suletud lumistel ja jäistel kõrvalteedel. Harrastajate võistlusrada koosneb kahest kiiruslõigust, mille kogupikkus on 5,4 kilomeetrit ja mida läbitakse kolmel korral.

Nädala alguse seisuga oli registreerunud ligi 70 võistlejat kokku kümnes võistlusklassis. Stardis on lisaks põhiklassidele naisvõistlejad ja noorsportlased. Eraldi võistlusklassid on sport-autodele ja krossikartidele, ütles võistluste juht Marko Koosa.

«Rada on täies ulatuses kaetud lume ja jääga ning võistlused toimuvad vägagi talvistes oludes. Otepää autospordiüritused on alati väga hinnatud ning talvine võidusõit on saanud toredaks traditsiooniks,» lisas Koosa.