Eesti ja Soome akvarellistid näitavad Võrus oma värsket loomingut

Seekordse väljapaneku pealkiri on «Leiuretk», sest igasugune looming tähendab ennekõike otsimist ja lahenduse leidmist ning seda on ka akvarelli sundimine paberile. Samuti tähendab see leiuretk äratundmisele jõudmist, et näitus koos naabritega on värskendav ja huvipakkuv mõlemale poolele.