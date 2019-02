Silja Otsar: noodi tundmine tegi meid rahvaks

Kuigi kell helistab vahetunni algust, ei pääse neiud kuhugi, sest noot-noodi haaval ootab läbilaulmist veel ka laulupidude konstant «Mu isamaa on minu arm». Vajadusel joonistab Silja punase markeriga koorile allumatu noodi tahvlile ja teeb puust ja punaseks, kuidas see välja tuleb laulda.

Nõnda, noot noodi haaval, valmistuvad Silja Otsari juhendatavad koorid (neid on praegu kaheksa) suviseks üldlaulupeoks. Konkurents laulukaare alla pääsemiseks on suur, kuid Otsari kooridel on sinna pääsemiseks oma salarelv – see on nende juhendaja, kellele Eesti kooriühing andis jaanuaris aasta dirigent-muusikaõpetaja preemia.

Koorijuhtimine kui sõit ameerika mägedel

«Nüüd hakkab tasapisi tulema,» võtab Silja lõppenud kooriproovi kokku. Mõneti on koori laulupeoks ettevalmistamine nagu sõit Ameerika mägedel. «Ühes proovis vaatad, vohh!, nii tore, et lugu hakkab välja tulema, hakkab kõlama ja järgmises proovis ei tule üldse välja. Aitavad kogemused. Ma tean, et kui veebruaris kõlab koor niimoodi, siis ettelaulmiseni on veel nõnda palju aega, et peaks jõudma. Teen plaani, milliseid laule õpime hetkel rohkem, millised paneme korraks puhkama.»

Tänavu on Võrumaa tunnustatud koorijuhil juhendada peaaegu kõik kooriliigid: segakoor, lastekoor, mudilaskoor, poistekoor ja naiskoor. «Ainus, mida mul pole, on meeskoor, mis tähendab, et ma õpin sisuliselt kogu laulupeo repertuaari pähe,» nendib Silja.

Pääs laulupeole on koori aastase harjutamise peavõit, kuid see ei ole kooris laulmas käimise ainus mõte. «Koor on tiimitöö, kus pead õppima teistega arvestama, kus paremad peavad arvestama nõrgematega ja nõrgemad pingutama,» räägib Silja. «Ühiskonnas, kus pannakse järjest rohkem rõhku egodele ja tiimitööd jääb vähemaks, on meil siin see võimalus veel olemas. Paljud koolid on ju jäänud väikeseks, kus ei saagi enam kokku spordivõistkonda või lastekoori, et laulupeole minna.»

Lapsel peab ka raske olema

Laulupidu on eesmärk, mille nimel pingutada. «Ega tänapäeva noored ei ole altid pingutama,» tõdeb 29 aastat Parksepa koolis muusikat õpetanud Silja Otsar. «Koolile lähenetakse ka lapsevanemate poolt tihti nii, et kui lapsel on raske, ega siis ei peagi tegema. Aga nõnda unustatakse ära, et millegi saavutamiseks, ka hariduse saamiseks, peab pingutama. Vahepeal peab ka raske olema ja muusika on selline, et pead muudkui lihvima, lihvima ja uuesti lihvima.»