Riik, kus kellaaeg on lihtsalt üks number

Apenniini poolsaarel asuv Itaalia on jaotatud kahekümneks maakonnaks. Üks neist, Liguuria, asub Vahemere-äärsel kitsal rannikuribal mägede jalamil Põhja-Itaalias. Maakonnakeskus on Genova ja rannik ulatub Prantsusmaa piirini.

Kui turism kõrvale jätta, on oliiviide kasvatus ja oliiviõli tootmine paljude kohalike peamine tuluallikas. Vahemere äärest põhja pool hakkab maapind tõusma. Kuhu aga silm ulatub, on mäeküljed täis oliivipuid. Värske oliiviõli, mida mägikülade väikestest pressimistöökodadest osta saab, paneb söögilaual salatilehed sätendama ja maitseb suurepäraselt.

Itaalia on ülipika ajalooga veinimaa, mis peab õigustatult end Euroopa veinikultuuri hälliks. Liguuria piirkonnas toodetakse puuviljasemaid valgeid veine. Viinamarjaväätidega aedu oli isegi väikelinnade eramute vahel. Vein on Vahemere-äärse kultuuri lahutamatu osa. Söögikorrad selle joogita pole eriti populaarsed. Huvitaval kombel ei joo itaallased end pildituks, kuigi vein maksab mõnes poes vähem kui gaseeritud vesi.

Kagu-Eestis ei ole mingit ummikutes passimist, sõida vabalt ja rahulikult. Itaalias ei tea iial, millal, kus ja kui kaua võid teel olles takerduda. Samas tundub seal planguks kulunud rehvide ja ühegi sileda kereplekita auto juhtija turvalisem liikleja kui meie siin. Kitsastes oludes on keeruline liigelda, seepärast on neil ka autod võimalikult väiksed. Juhtidel on kiire reaktsioon ja tähelepanuvõime, mis kitsukestel tänavatel kulub marjaks ära. Samas on see segunenud kõik hoogsa hooletusega, kus väikesed plekimõlkimised igapäevased.

Soolasest merest väljudes lased end päikesel praadida, nii et mõne päeva möödudes nahk tulitades kestendab. Seepärast on mõistlik seal kandis pidevalt päikesekreemi ja peakatet kasutada. Mitu rannaala on tasulised, kus keskmiselt seitsme euro eest saad rentida endale lamamistooli ja päikesevarju. Randades liiguvad ringi päikeseprillide, suvekaabude ja ehete müüjad. Ranna piirdele on aga välja pandud hoiatavad sildid. Kes pakutavat kaupa ostavad, neile on omavalitsuse korrakaitsel õigus teha trahvi. Just ostjatele, mitte müüjatele.