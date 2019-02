Soomusrong peatub lähikuudel Lõuna-Eesti raudteejaamades

«Soomusrongi külastas jaanuaris kokku üle 16 000 inimese. Huvi on olnud oodatust kordi suurem ning nüüd on soomusrong Valgas ettenähtud hoolduses ja samuti täiendame veel näitust, et aastasele teekonnale vastu minna. Ka sada aastat tagasi läbisid soomusrongid Valka jõudes uuenduskuuri,» ütles Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill.