Põlvamaa osaleb turismimessil Tourest

Mõisahuvilisi kutsub külla Parim Mõisamajanduse Edendaja 2018 tiitliga pärjatud Mooste mõis. Suvehooajal avab taas väikestele ja suurtele külalistele oma väravad Cantervilla Lossi Mängumaa, kus on lustimist kogu perele pikaks päevaks. Kohal on ka Pesa hotell, et tutvustada vastavatud minispaad Sõstar. Hallist Elamused ja Maitsed leiab Põlvas tegutseva kodukohvik Tillu, kes pakub kohapeal küpsetatud saiakesi.