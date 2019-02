Lindiga piiramine ei vabasta majaomanikku purikaõnnetuse kahjudest

„Katuselt tuleb üleliigne lumi ja purikad kindlasti eemaldada. Lindiga piiramine ei vabasta võimalike õnnetuste korral maja- ega kinnistuomanikku vastutusest ega katuse hooldamise kohustusest,“ kinnitas ERGO transpordikahjude osakonna juht Raido Orulaid.

Inimesed, kes lasevad lumel rahulikult oma maja katusele ja purikatel räästasse koguneda ning loodavad, et võimaliku probleemi korral kannab kindlustus kõik kahjud, tasub olla tähelepanelik. Tahtliku hoolimatuse korral vastutab kahjude eest siiski iga omanik ise.

„On äärmiselt oluline, et ka jalakäijad jälgiksid, kas nende peade kohal on kõik ohutu. Jää või jäätunud lume kukkumine inimesele võib lõppeda väga raskete tagajärgedega.Lisaks on oluline, et autojuhid jälgiksid majade äärde parkides, kas katuselt võib sõidukile raske jääkamakas kukkuda ja kahju põhjustada. Sellised kahjud võivad ulatuda mitmete tuhandete eurodeni,“ lisas Orulaid.

Selleks, et sääraseid purikaõnnetusi ei juhtuks, peab ühistu või majaomanik talvisel ajal ja iseäranis temperatuurimuutuste korral olema maja hooldades väga tähelepanelik ja hoolas. Ka korteriomanikud peavad mõistma, et targem ja odavam on investeerida korralikku majahooldusse, kui hiljem kannatanutele suuri hüvitisi maksta.

Kui kahju peaks juhtuma, siis on kindlustusseltsi esindaja sõnul tähtis, et sellest saaks teavitatud politsei või Tallinnas munitsipaalpolitsei. Kindlasti on vaja olukord fikseerida, et hiljem tekkinud kahju maja omanikult sisse nõuda. „Kui teavitamine ei ole võimalik, siis tuleks enne sündmuskohalt lahkumist üles filmida või pildistada tekkindu kahju ja hoone, mille katuselt jää või lumi sõidukile kukkus,“ selgitas Orulaid.