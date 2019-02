Go Bus avab esmaspäevast Võru-Valga-Pärnu kaugliini

Võru ja Valga vahel teenindab Go Bus liini MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskusega sõlmitud otselepingu alusel ning sellel on sõit tasuta. Valgast edasi Pärnu ja Võru suunas sõidab buss kommertsalustel, kuid reisi jätkamiseks ümber istuma ei pea.

„Esialgu alustame teenindamist 19-kohalise mugava väikebussiga. Suveperioodil, kui reisijate arv kasvab, on plaanis liinile suunata suurem buss,“ sõnas Go Busi Lõuna-Eesti piirkonnajuht Henri Pokk. „Loodame, et reisijad võtavad liinid hästi vastu, mis on oluline nende jätkusuutlikuks teenindamiseks,“ ütles Pokk.