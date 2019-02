Algab laste kasvunäitajate uuringu teine laine

Uuringu vastutava uurija, TAI vanemteaduri Eha Nurga sõnul viidi sama uuring läbi 2016. aastal, millest selgus, et iga neljas 1. klassi laps Eestis oli ülekaaluline või rasvunud. «Nüüd on aeg uuesti hinnata, kuidas on olukord tänaste 1. klassi laste seas ja millised on eelmises uuringus osalenud õpilaste näitajad kolm aastat hiljem,» ütles Nurk.