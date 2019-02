Galerii: Rahvasprint köitis Otepää ümbruses huvilisi

«Võistlusrada on täies ulatuses kaetud lume ja jääga ning võistlused toimuvad vägagi talvistes oludes. Otepää autospordi üritused on alati väga hinnatud ning talvine võidusõit on saanud toredaks traditsiooniks,» ütles Otepää rahvasprint 2019 võistluste juht Marko Koosa enne võistlust.