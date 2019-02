Daisy Kudre oli EM-i tavarajal 15. kohaga Eesti parim

Eesti võistkonnast jättis rajale minemata Doris Kudre, et säästa valutavat õlga esmaspäevaseks teatesõiduks. Eesti koondise parima koha eest hoolitses taas Daisy Kudre, kes lõpetas 570 tõusumeetriga raja 15. kohaga. See on vaid koha võrra nõrgem tema senisest parimast kohast EM tavarajal.