Kolmapäeva öö toob kuni 13 külmakraadi

Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub loodetuul 5-11, öö hakul saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Hommikuks nõrgeneb läänekaaretuul 3-9 m/s. Külma on 3-9, kohati kuni -13 kraadi, saarte rannikul on paiguti 0 kraadi. Kolmapäeva päeval hakkab lääne poolt alates pilvisus tihenema. Lume- ja lörtsisadu laieneb saartelt üle mandri, kuid juba õhtul sadu lakkab. Puhub läänekaaretuul 4-10, saartel puhanguti 14 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, saartel kuni +2 kraadi.