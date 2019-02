Inga Raitar: meil pole planeeti B

Kumb oli enne, kas muna või kanala?

Kanala oli enne ja roheliste ettepanek kandideerida riigikokku tuli selle järel. Pakkumine tehti, kuna ajan neidsamu asju, mida Eestimaa Rohelised: võitlen Rail Balticu uue trassi vastu, olin Väimela kanatehase ehk keskkonda sobimatu gigantmajanduse vastu ning ka metsade teemaga olen kokku puutunud.

Mulle on enne igat riigikogu valimist mõni erakond teinud pakkumine tulla nimekirja, kuid olen siiamaani öelnud «ei». Kui muidu tahavad erakonnad minusuguseid peibutuspardiks, siis roheliste puhul oli asi aus. Nad on noored ja innukad ning usuvad sellesse, mida teevad. Ma olen nõustajana näinud palju poliitikuid ja ka seda, et üks asi on, mida väljapoole paista lastakse, ja teine asi, milline inimene tegelikult on. Pärast pikka mõtlemist otsustasin esimest korda öelda «jah», sest kui näiteks Rail Balticu trassi kulgemise asi järgmisesse riigikokku ei lähe, siis seda enam muuta ei saa.

Rail Baltic, Väimela kanala, metsaraie. Jääb ju mulje, et rohelise maailmavaate esindajad on kõige vastu. Mille poolt on rohelised?

Tuleviku. See kõlab pateetiliselt, aga tuleviku poolt selles mõttes, et oleme maailmas jõudnud olukorda, kus kosmeetilistest muudatustest enam ei aita.

Vaja on revolutsiooni?

Mitte niivõrd revolutsiooni, vaid teadlikku paradigma muutust inimeste mõtlemises. Meil pole planeeti B. Me ei saa tellida Hiinast uut ja odavat planeeti, kui me selle siin tühjaks imeme. Kunstnik Anu Raud on väga hästi öelnud, et Eesti käitub nagu väike, S-rõivasuurusega inimene, kes katsub selga ajada XXL-mõõtu riided, et näha välja suurem ja tegijam. Miks on vaja 360 000 linnuga tehast ühte asulasse, kui saaks teha kuus väiksemat kohtadesse, kus on reaalne tööpuudus?

Sest väikesed kanalad pole nii tõhusad kui üks suur.

Küsimus on, milliselt seisukohalt tõhusad. Kana seisukohalt, muna kvaliteedi poolest võivad väiksemad olla paremad.

Kana seisukoht ei huvita kedagi, ettevõtja soovib teenida raha.

No just, ettevõtja soovib teha rahaveskit, mille ainus eesmärk on hästi kiirelt, ükskõik mis hinnaga kasumisse tõusta, Väimela puhul kogukonna ja keskkonna hinnaga. See mõtteviis on väga levinud. Kui rääkisin Vikerraadio valimissaates betoonerakondade leedidega majandusest, rääkisid nad tõsimeeli metsast kui ainult raha tootvast ressursist. Korraga räägitakse nii süsinikuemissiooni vähendamisest kui metsade mahavõtmisest, mis aga ei käi ju kokku. Loodus on terviklik keskkond, mida peame kasutama heaperemehelikult, mitte olema nagu õunaussid, et närime seest ära ja oleme siis õnnetud, et kuhu õun jäi.

Eelmisel aastal said ju need võitlused ära võideldud, sest Est-Fori tehas jäi tulemata, Väimela kanala samuti. Kellega nüüd edasi võidelda?