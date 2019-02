Linlane kurdab: Valga linnaliinibuss olla tihti katki

Valgas on kaks linnaliini: number 1 ja number 2. Valgalanna Aime Aas rääkis, et liinil number 1 tuleb tihti ette, et buss hilineb, sest masin läks katki. «Istusin bussijaamas, et linna minna. Bussi ei tule. Tulevad inimesed ja hõikavad: buss läks katki! 15 minutit hiljem tuli number 1 buss ja sellise kihutamisega, et tal oli kogu aeg vist 70 sees,» kirjeldas ta hiljutist intsidenti.

See ei olevat üksikjuhtum. «Pidevalt on see probleem. Vanad inimesed ütlesid: võtke midagi ette. Just rääkisin ühe vanema inimesega, kes sõidab palju bussiga. Ta ütles, et pärast seda kui tuli tasuta bussisõit, on pidevalt see jama.»