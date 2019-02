KIRI: Tasuta lasteaed on investeering tulevikku

Elame paremini kui eales varem, kuid veel praegugi on meil palju kodusid, kus lapsed ei saa piisavalt hoolt ega armastust ning korrapärane kõhutäis on pigem erand kui reegel. Teame, kui oluline on tunnustus, kuid iga laps ei saa tunnustust isegi lähedastelt. Erinevalt vanematest on lasteaiatöötajad õppinud laste kasvatamist ning nende professionaalsed oskused on abiks pisikeste isiksuste sirgumisel. Heal elujärjel olevatele peredele on tasuta lasteaed riigi tunnustus, paljudele oleks see oluline rahaline abi, kuid on ka mudilasi, kellele lasteaias käimine oleks hädavajalik, et kasvada paremaks ühiskonna liikmeks. Nende väikeste edusammude märkamine ja tunnustamine lasteaias ning koostöö mängukaaslastega saab olla üks nende suur võimalus. Meie laste tulevik on meie riigi tulevik.