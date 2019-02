Eesti Laulu peaproovile sõidavad ka Lõuna-Eesti lapsed

"Toome juba kolmandat korda kokku 1500 last üle Eestimaa, sest eelnevate aastate kogemus on näidanud, et lapsed on jäänud võimsa kontserdielamusega väga rahule. See andis ka meile indu ilusat traditsiooni jätkata," ütles Aitan Lapsi heategevusfondi juhatuse liige Eve Männik.

Piletite jagamisega koolidele-huviringidele tegelevad kohalikud koordinaatorid ning Valga, Võru ja Põlva maakonna peale on kokku peaproovi minemas 200 last.

“Aitan Lapsi eesmärk on juhatada lapsi nii teatri, kunsti, kirjanduse kui ka muusika juurde ja innustada neid positiivsete emotsioonide kaudu Eesti kultuuri hindama ja mõistma. Eesti Laul on üks kodumaise muusikaelu suursündmusi ning fondil on hea meel võimaldada lastel sellest osa saada otse sündmuste keerises," lisas Männik. "Suur tänu kõigile inimestele, kes on taaraautomaatidel vajutanud kultuurinuppu ja võimaldanud viia rõõmsaid kultuurielamusi lasteni, kelleni need võib-olla alati niisama lihtsalt ei jõua."

Eesti Laulu, Eesti Rahvusringhäälingu ja Aitan Lapsi koostöö tulemusena jõuavad 1500 koolilast ja nende saatjad eri Eesti piirkonndadest Tallinnasse Eesti Laulu peaproovi, mis toimub laupäeval algusega kell 11.45 Saku Suurhallis. Kuna peaproov toimub sel korral mitu tundi enne õhtust finaali, on lastel piisavalt aega, et pärast kontserti koju tagasi jõuda ning näha oma silmaga lemmikute esitust ja hääletustulemusi ka telerist.

"Teeme omalt poolt kõik, et lapsed saaksid Saku Suurhallis võimsa elamuse, kuulata palju head muusikat ning loodetavasti leiavad nad endale isiklikud eeskujud, kelle jälgedes ehk isegi ühel päeval Eesti Laulu laval võistelda," ütles Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula.

Ta kinnitab, et peaproovis tehakse kogu õhtune kava läbi katkestusteta ning kõik esitused, vahetekstid ja momendid mängitakse läbi täpselt nii, nagu õhtuses finaalis, seega võib peaproovist oodata ehedat kontserdielamust ja kuuma atmosfääri.