Reidil avastati kolm rikkumist

Politseinikud keskendusid esmaspäeval üle Eesti sõidukijuhtide joobekontrollile. See viidi läbi ka Valgas.

Kagu jaoskonna patrulltalituse juht Madis Soekarusk ütles, et töönädala esimesel päeval kontrollisid politseinikud viie tunni vältel Valga eri paigus tööle ruttavate juhtide kainust. «Ühtekokku olid keskpäevaks politsei alkomeetrisse puhunud 665 juhti, kelle seast tuvastati kaks alkoholi tarvitanud ja üks juhtimisõiguseta juht. Kõik nad kõrvaldati juhtimiselt ning nende suhtes alustati menetlust.»

Soekarusk rõhutas, et politsei kõrval saab joobes juhtide hulga vähendamisele liikluses oma panuse anda iga inimene. «Kui eelneval õhtul ja ööl on alkoholi tarvitatud, tuleb loobuda hommikusest autosõidust või veenduda alkomeetriga oma kainuses. Soovitan soetada kvaliteetne alkomeeter, mida tuleks kindlasti regulaarselt kalibreerida. Ühekordne investeering on odavam, kui tasuda trahve ja kindlasti turvalisem nii iseendale kui teistele liiklejatele.»