Põlvas algas mälumänguturniir

Põlvas tehti algust Põlvamaa lahtiste meistrivõistlustega mälumängus. Nagu tavaks, on neljast voorust igaühe puhul erinevad nii toimumispaik kui ka korraldajad.

Esimese mänguvooru korraldas Koit Nook, kes on olnud aastaid üks maakonna meistrivõistluste peamiseid läbiviijaid ja väärika traditsiooni elushoidjaid.

Kohal oli 13 võistkonda, mis on osavõturekordi kordamine. Esindatud olid kõik sarjas viimastel aastatel edukalt osalenud tiimid, sealhulgas mullune esikolmik: Põlva, Kuke Talu, Rjabina.

Kuna tegu on ikkagi lahtiste meistrivõistlustega, oli osalejaid ka Valga- ja Tartumaalt. «Esimest korda lööb kaasa Kanepi vald ja seega on tänu neile ja haldusreformile esmakordselt kaasa löömas Põlvamaa kõigi valdade esindused,» tõdes Koit Nook.

Järgmine voor on 19. veebruaril Kanepis. Kolmas voor on Vana-Koiolas, neljas Lintes. Üldparemusjärjestus selgitatakse välja kolmes paremas voorus saadud kohapunktide liitmisel. Seega võivad sarjaga liituda ka need, kes esimesse vooru ei jõudnud.