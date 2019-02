Lugeja kirjutab: kuidas äratada noortes huvi kaunite kunstide vastu?

Olen andnud kontserte sadades Eesti kultuurimajades, tõmbekeskustest väikeste piiriäärsete küladeni. Kahjuks ei kuule alevites ja külades just tihti kõrgel tasemel klassikalist pillimängu või ooperilaulu ega näe kunstinäitust. Kui see võimalus avaneb ning inimesed saavad oma kodukohas tavapärasest erineva kultuurielamuse, näen alati publiku silmis tänulikkust.

Eriliselt innustab mind aga laste ja noorte siira emotsiooni nägemine. Paljudel neist pole eelnevalt olnud võimalust klassikalist laulu kuulda või instrumente nii lähedalt uudistada. «Ma ei kujutanud ettegi, et niimoodi on võimalik laulda,» ütles mulle kord pisike preili väikses piiriäärses külas kontserdi lõppedes.

Leian, et riigi toetus eri kunstiliikide kättesaadavuse tagamisel üle Eesti on ülioluline. Et professionaalsed kaunite kunstide valdkondades tegutsejad saaksid võimaluse kultuuri üle Eesti rikastada, järelkasvu innustada ning kohalikku elu edendada.

Praegu koordineerivad kultuurimajade rahastust omavalitsused, kes teavad kõige paremini, kuidas oma piirkonnas rahaga ümber käia. Teatud vaatenurgast on see lähenemine õige, kuid vähem populaarsete žanrite edendamiseks on vaja riigi kultuuripoliitikat. Vastasel juhul on hetked, mil džäss, kunstinäitused, luule- ja kirjandusõhtud, ballett või viiulikontserdid meie pisikestesse küladesse jõuavad, aina haruldasemad.