«Esimene asi on paras annus paranoiat,» soovitab Diana Poudel. «Pead mõistma, et internetis on kõik näiline. Võid olla seal kuulus ja ilus, aga Instagrami kuulsuste ja sinu vahe on ainult see, et nemad oskavad paremini pilte teha. Luuakse illusioon.»