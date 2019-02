Tuleohutus trepikodades jätab tõsiselt soovida

Tähe lisas, et kortermajade trepikojad ei ole mõeldud kolikambriteks, vaid majast ohutuks väljumiseks olukordades, kui on juhtunud halvim.

"Kortermajade ühiste pindade jagamisel tuleb arvestada kõigiga - see tähendab, et enda isiklikke asju ei ole mõistlik teistel jalus hoida. Sinu lapsevanker või jalgratas võib saada kellelegi saatuslikuks. Seepärast olime seekord ka karmimad kui tavaliselt ning hoolimatutele allahindlusi ei teinud. Evakuatsiooninõuete rikkumiste suhtes on päästeametil täisleppimatus," lisas Tähe.

Oluline on hooldada küttesüsteeme. Hooldatud küttesüsteem on ohutu ja kestab kauem.

hiskasutatavad väljumisteed tuleb hoida puhtana. Trepikoda on ehitatud nii laiaks just seepärast, et kui ohuolukorras kõik majaelanikud korraga väljuda soovivad, siis on see võimalik.