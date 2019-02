Galerii: Selgusid Põlvamaa parimad laulupoisid

Kuni viieaastaste seas pääses Põlvamaalt järgmisesse vooru Jürgen Eerits. Kuue- kuni seitsmeaastaste eelkooliealiste poiste seas osutusid parimateks Remi Miil ja Karl Markus Rebane. Seitsme- kuni üheksa-aastaste grupis said järgmisesse vooru Devon Kuur, Marvin Mahla, Johannes Mesak ja Alfred Vürst.

10–11-aastaste grupis võitsid maakondliku vooru Marvin Rammul ja Martin Ziukman. Vanusegrupis 12-aastased ja vanemad poisid kuni häälemurdeni olid parimad Remon Hainson ja Kristo Kõiv. Kuni 16-aastaseid häälemurde läbi teinud noormehi läheb esindama Andry Must ja 17–20-aastaseid Jan-Mattias Kottise ja Greg-Mattis Murumets.

Põlvamaa muusika aineühenduse sektsiooni juhi Eda Heinaste sõnul on Põlva maakond üleriigilisel poiste lauluvõistlusel esinenud eelnevatel aastatel väga edukalt. Võimekatele solistidele on hiljem pakutud rolle teatrite lavastustes ning nad on saanud võimaluse esineda olulistel tunnustusüritustel.