Vana staabihoone majutab nüüd eakaid võrulasi

Seni Nöörimaa tugikodus elanud eakad on end värskelt remonditud ruumides sisse seadnud. Maja esimesel korrusel on kasutada kaheksa üheinimese ja kaks kaheinimese eluruumi, ühisköök, tualettruumid ning hooldustöötaja ruum.

«Selliseid pansionaaditüüpi maju on tulevikus Võrru palju vaja,» rääkis avamisel Võru linnapea Anti Allas. «Maju, kus eakal inimesel on oma tuba ja sotsiaalne võrgustik ümberringi, et ennast vanaduspõlves turvaliselt ja väärikalt tunda.»