Pool meheeast on elatud vanglas

«Loodan, et saab läbi,» näitab Ain kilekotti pakitud asju, millega ta järgmisel nädalal plaanib oma järjekordset vangistust alustada. «Kolm päeva tagasi inimene vanglast helistas, et kohviga saab läbi,» on ta asjadega kursis. «Vanglapood on olemas, aga seal on pool kilo kohvi kuue euro ringis... vanglapood on kallis.»

Kohtuistung Ain Haraku üle peetakse Võru kohtumajas tuleval nädalal ning kui kohtunik prokuröriga tehtud kokkuleppe kinnitab, läheb mees kolmeks kuuks vanglasse karistuseks mõne pudeli süütevedeliku ja viina varguse eest Võru poodidest. «Ma ei taha tingimisi [karistust]. Lihtsam on karistus ära kanda kui mulle saba taha jääb. Ma ei saa sada protsenti kindel olla, et ma ei soorita veel midagi.»

Purjus peaga ei mõtle

Aini suurimaks vaenlaseks on alkohol. Liigjoomine on viinud ta elu jooksul tegudeni, mida hiljem on tulnud kahetseda, kuid mida olematuks ei muuda. Ka nüüd teda kolmeks kuuks vanglasse viivad pisivargused pani ta toime joomatsüklis olles.

«Ma jõin pikemat perioodi. Kõike,» jutustab Ain. «Olin [Võru] Maxima juures ja pidin surnuaiale minema. Ostsin viina, aga ühe pudeli panin kotti, mille eest ma ei maksnud, kuigi mul oli selleks raha olemas.» Sel korral jäi Ain järjepanu kolmandat korda poes vargusega vahele, mis tähendas kriminaalmenetluse algatamist. Varem oli ta poest üritanud välja viia süütevedelikku.

«Ma jään alati vahele. Purjus peaga ei mõtle,» räägib ta. «Alkohol on mürk. Ise ka tunnistad, aga, näed, ikka astud reha otsa. Kui tsüklist välja tuled ja keegi kõrval viina joob, siis on vastik,» väristab ta õlgu. «Millal uuesti reha otsa astud, seda ei tea kunagi. Sõltub, kellega kokku satud, mis olukorras oled ja kellega võtad.»

Kolmandik elust vanglas

Praegu on Ain olnud kaine umbes kuu aega ning hiljaaegu kopsupõletikust paranenud. Kohtun temaga Võru Nöörimaa tugikodus, kus ta pärast kolm kümnendit kestnud pendelrännet vangla ja vabaduse vahel on leidnud endale varjupaiga. «Ma olen oma elust päevapealt 15 aastat vanglas istunud,» ütleb mees. Hilisem kohtuotsuste faktikontroll näitab, et tegelikult on tal vangla-aastaid isegi 16 – see on kolmandik tema senisest elust ning pool mehe täiskasvanueast.

1972. aasta juulis Võrus sündinud Ain õppis alates 2. klassist Vastseliina eriinternaatkoolis, kus 6. klassis algasid puudumised, ärajooksmised. «Tahtsime põgeneda Venemaale. Lollusi on tehtud igasuguseid,» meenutab ta.

Esmakordselt mõisteti Ain süüdi 1989. aastal Viljandi rajooni rahvakohtu poolt riigi vara riisumise eest ning talle mõisteti kolm aastat vabadusekaotust, kuid mille täitmine lükati poolteist aastat edasi. Päriselt vanglasse jõudis ta 1992. aasta aprillis, kui Võru maakohus nahkade vargusega sisse kukkunud 19-aastase Aini üheks aastaks ja üheks kuuks vanglasse mõistis.