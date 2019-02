Uibomäe ja Sarapuu teed läksid lahku

Uibomägi tunnistas postituses, et avalikustas selle, kuna on täheldanud ootamatult suurt huvi selle teema vastu.

«Tänan kõiki, kes mu tegemistele ja isiklikule elule sotsiaalmeedia vahendusel kaasa elavad. Aitäh kõikidele, kes on küsiva sisuga kirju saatnud ja mind sündmustel küsiva pilguga vaadanud, et miks ma jälle ilma kaaslaseta olen või mõne sõbraga liiga pikalt jutustama jäänud,» kirjutas Uibomägi. «Juba mõned nädalad käin mina oma teed üksinda edasi. Mõtlesin, et sellise kirjatüki postitamine ei ole vajalik, aga tuleb välja, et siiski on. Saadan armastust.»