Politoloog ennustab uue valitsuse elueaks kaks aastat

Millised on roheliste ja Elurikkuse Erakonna šansid?

Roheliste populaarsus on kolme-nelja protsendi piirimail. Küsitluste võimalikku viga rehkendades võiks öelda, et rohelisi võiks tingivas kõneviisis jälgida. Kui roheliste Zuzu ja elurikkuse Artur oleksid suutnud omavahel kokku leppida, oleks võimalused suuremad. Ega Elurikkuse Erakonnal pole ju tegelikult midagi rohelistest väga erinevat.

Ühise nimekirja puhul oleks nende puhul võinud öelda: «Miks mitte?» Elurikkuse toetus on praegu üks-kaks protsenti, rohelistel rohkem. Nad on teineteist vastastikku killustanud ja kõige tõenäolisemalt jäävad mõlemad riigikogust välja.

Mitu erakonda pääseb parlamenti?

Riigikogusse võib pääseda viis-kuus erakonda, mis on Eesti jaoks üsna tavaline. Paraku tähendab see jällegi, et valitsuse kestuseks võib kõige tõenäolisemalt prognoosida kaks aastat. Ükskõik, kes selle valitsuse teevad.

Valitsuste eluiga sõltub sellest, kui kirev on parlament – kui palju on seal erinevaid seltskondi. Mitte sellest, kas valitsuses on sotsid, konservatiivid või liberaalid. Mida kirevam on parlament, seda lühemaks jääb valitsuse eluiga. Eestis poliitika on selles mõttes nagu näide poliitikaõpikust, kõik on raamatu valemite järgi täppi läinud.

Mida näitavad valimiskompassid?

Ka mina olen kõik kolm valimiskompassi läbi teinud ja võin kinnitada, et kõik annavad erineva tulemuse. See võtab ka mind natukene muhelema. Aga see ilmselt nende kompasside mõte ongi, et selle juures on ka kerged mängulised elemendid. Et vaadata, kuidas arvamused klapivad.

Praegune küsitluste seis lubab riigikogusse kindlalt viit erakonda, võib-olla saavad 101 hulka ka kuus parteid.

Kompasside juures on hea, et inimene peab ennast natukene pingutama. Talle tuleb ette paarkümmend küsimust ja ta peab päris tõsiselt mõtlema, mida tema käest täpselt küsitakse. Valija peab iga küsimuse peale ikka paar minutit varuma, et saada aru, mis selle mõte on. Inimesed avastavad, et nad on väga lähedal hoopis mõnele teisele erakonnale, kui nad varem arvasid. Valimiskompassid on eneseharimise mõttes head.

Kuidas Kagu-Eesti teistest eristub?

Ainukene, kes minu hinnangul Eesti valimisringkondadest eristub, on Ida-Virumaa. Just oma Keskerakonna-meelsuse poolest. Seal on tõenäoline, et vaid paar kohta läheb teistele parteidele. Teised piirkonnad on kas natuke suurema või väiksema proportsionaalsusega.

Kagu-Eesti kant ei eristu teistest teravalt. Kui eelmisi valimisi vaadata, siis Reformierakond, sotsid ja Keskerakond olid siin suhteliselt võrdsed, neile järgnes veidi suurema vahega Isamaa. See ei üllata mitte kedagi. Üllataks see, kui nendest keegi võtaks vähemalt pooled hääled.