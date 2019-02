Põlva Serviti võitis võõrsil, Coop Põlva kaotas kodus

“Mäng läks nii nagu läks. Tundsime puudust vigastustega eemal olevatest Otto-Karl Kondist ja Markel Veikost. Kui esimesel poolajal suutsime mängus püsida, siis teisel poolajal me enam ei suutnud sellist taset hoida kuigi Christofer Viilop tegi taas väravas suurepärast tööd. Nüüd tuleb valmistuda vaheturniiriks. Soovime sel hooajal näidata vaheturniiril paremat minekut kui eelmisel hooajal,” võttis Kalmer Musting kokku nii mängu kui eesootava vaheturniiri.

Meistriliiga kaheksa meeskonda jagunevad vaheturniiriks kahte nelikusse. Põlva Serviti ja Coop Põlva, kes on meistriliiga tabelis vastavalt teisel ja neljandal kohal, mängivad mõlemad tugevemas nelikus, kust pärast kaheringilist turniiri saavad kaks esimest otse poolfinaali. Kolmas ja neljas kohtuvad veerandfinaalides nõrgema neliku kahe paremaga, et välja selgitada ülejäänud kaks poolfinalisti. Tugevamas nelikus on põlvakatele vastasteks tabeli liider HC Kehra Horizon Pulp&Paper ning kolmandal kohal olev HC Tallinn. Vaheturniiri ajakava selgub lähipäevil.