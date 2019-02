Valga lõvidega maja taastamine pole enam kaugel

Aadressil Kuperjanovi 12 asuv ajalooline hoone on rahvasuus tuntud lõvidega majana, kuna selle esiküljel on lõvipeade kujutised. Sinna on plaanis luua üürikorterid ja õpilaskodu gümnasistidele. Korterid on mõeldud rentimiseks nii valla palgale kui ka eraettevõtetesse tööletulijatele, eelkõige just erasektorile. Esialgu on hoone selleks aga liiga kehvas seisus.