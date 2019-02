Märtsist muutuvad rongist ostetavate piletite soodustused

Märtsist muutuvad Elroni sõidukaardiga ostetavate piletite soodustused. Senine soodustus (10%) jääb rongis kehtima vaid piletimasinast. Klienditeenindajalt ostes maksab pilet olenemata makseviisist võrdselt.

«Aasta on rongiliikluses alanud hästi, jaanuaris kasvas sõitude arv kolme protsendi võrra. Selleks, et saaksime üha rohkemaid kliente endiselt kvaliteetselt teenindada, on väga oluline, et võimalikult suur osa reisijatest ostaks pileti iseteeninduse kaudu, kas veebist või piletimasinast,» sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Piletimasinast soodsam

Rongides olevad piletimasinad on nüüdseks töötanud veidi enam kui kuu ja neid kasutatakse üha enam. Rohkem kui veerand reisijatest, kes soovivad oma sõiduõiguse hankida rongist, teevad seda juba piletimasinat kasutades.

«Alates 1. märtsist muudame sõidukaardiga seotud soodustusi. Rongis saab pileti soetada piletimasinast või klienditeenindajalt, kuid selle erinevusega, et senine kümneprotsendine sõidukaardi soodustus jääb kehtima vaid masinast ostetavate piletite puhul. Klienditeenindajalt ostes on piletid edaspidi ühesuguse hinnaga, sõltumata sellest, kas tasutakse sularahas, sõidukaardiga või pikematel diiselrongiliinidel pangakaardiga.»

Kuna enamik reisijaid ostab pileti rongist, ei pruugi tipptunni ajal neil õnnestuda seda teha klienditeenindajalt, mistõttu ongi lisandunud rongidesse piletimasinad.

«Inimlikult ei ole klienditeenindajatel võimalik jõuda tipptunni ajal kõikide reisijateni. Kuna sõitjate arv on aastate jooksul oluliselt kasvanud, on piletimüügi kõrval oluline, et teenindajatel jääks aega ka klientide abistamisele, sõiduinfo jagamisele ning sõiduõiguse kontrollimisele. Vaid nii saame veelgi tõsta rongiteenuse kvaliteeti,» rõhutas Kongo.

Ka tasuta sõit tuleb valideerida

Ta lisas, et võimalikult suur iseteeninduse osakaal on oluline nii pileti eest ise maksvate sõitjate kui ka tasuta reisijate puhul. «Kuigi reisijale on sõit tasuta ning võib tunduda, et pole vahet, kas sõit on valideeritud või mitte, nii see siiski ei ole. Omavalitsused hüvitavad oma elanike sõidud soodustuse kasutajate arvust lähtudes – vähem sõite tähendab ka vähem tulu. Kui sõit on valideerimata, pole seda statistilises mõttes toimunud ning Elron ei saa omavalitsuselt, näiteks Tallinna linnalt, ka selle hüvitamist nõuda. Vähem tulu tähendab paratamatult hõredamat sõiduplaani. Seega on klientide endi huvides, et sõiduõigus oleks korrektselt lunastatud ning et seda teeksid kõik kliendid,» selgitas Kongo.

«Selliselt paraneb ka iga rongi täitumuse kohta teada olev info, mis võimaldab omakorda arvestada rohkem reisijate vajadustega – näiteks muuta sõiduplaani või teenindada mõnda konkreetset väljumist suurema rongiga,» rõhutas müügi- ja arendusjuht.

Klienditeenindajad jäävad tema sõnul rongidesse ka edaspidi ning kontrollivad piletite olemasolu nagu seni. «Piletimasinast sõiduõiguse lunastamine, ka juhul kui see on kliendi jaoks tasuta, ei erine oma olemuselt sellest, kui osta pilet ette veebist või kassast. On ju igati loomulik, et nendel juhtudel teenindaja pileti olemasolu kontrollib. Vahel aitab see ka klienti kaitsta võimaliku trahvi eest – näiteks kui selgub, et on unustatud kaasa võtta soodustust tõendav dokument või on perioodipilet aegunud. Klienditeenindajad saavad need olukorrad lahendada, müües reisijale korrektse pileti.»