Lüllemäe kooli maalid tuuakse taas vaatajate ette

Restaureeritud maalid:

Artur Lokk sündis 1928 aastal Tartus ja suri 1996 aastal Otepääl. Maalilaadilt on tema teosed looduslähedastes pruunides ja hallides toonides. Loodusmaastike kõrval maalis ta ka palju portreid- enamasti on ta aga tuntud ikka oma suurte loodusmaastike tõttu. Teoste pealkirjades kajastuvad peamiselt kirjeldused, nagu “hommik” või siis “Lõuna-Eesti maastik“.

See maal on Lüllemäe Põhikooli jõudnud kooli avamise puhul. Muinsuskaitseameti arhiivis leiduval 11.12.1976 koostatud kunstimälestiste arvele võtmise aktis seisab, et maali nimi on „Rebasejärv“.