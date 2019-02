Valmiv püsinäitus paljastab masinate ülemvõimu

«Ühe korraliku näituse ehitamiseks läheb üle poole aasta aega ja eeldatavasti 19. või 20. juulil avame siin autoajastu näituse ja liikluskasvatuse keskuse,» rääkis maanteemuuseumi juhataja Kadri Valner. «Näitus räägib, kuidas autod on saja aasta jooksul inimeste elu mõjutanud. Seega polegi tegu mitte autonäituse, vaid autostumise näitusega. Igast aastakümnest on üks ehe näide, üks staar, üks masin, ja kogu aeg tema ümber.»

Lisaks on uues autohallis väljas kõige uhkemad näited eelmise sajandi tee-ehitusmasinatest, milliste kogu on maanteemuuseumil Ida-Euroopa suurim.

«Uue suure teemana räägime, kuidas me kõik ise töölt või koolist ohutult koju jõuame. Samuti sellest, mida saame teha, et liiklemine oleks ohutu ja kuidas teid ning tänavaid ohutuks ehitada,» lisas Valner.

«Äsja Tallinnas läbi saanud turismimessi korraldajad rõhutasid mitu korda, et üks nišš on Eestis peaaegu täitmata ja see on seminariturism,» ütles Valner. Tühimiku täitmiseks on maanteemuuseumi uues hallis kuni 150 inimest mahutav konverentsikeskus.