Valga valla neiust sai Kanaaride meister

«Võistlushommikul näitas termomeeter uskumatuid numbreid, ligi 30 kraadi sooja. Oodata oli ülipalavat päeva ja korraldajad olid valmis isegi reegleid muutma ja distantsi lühendama. Lõpuks päädis asi sellega, et raja äärde toodi joogipunktid, mida tavaliselt krossijooksudel pole kunagi olnud,» rääkis Ardel. «Stardist läksime koos ühe naisega teiste eest ära ja kuni eelviimase ringini hoidsin ennast tagasi, sest palavus oli tohutu. Ring enne lõppu otsustasin teha otsustava kiirenduse ja nii ma tema eest ära jooksingi ja kindlustasin esikoha.»

«Kui eelmisel aastal võitsin meistritiitli U23 vanuseklassis, siis see oli minu esimene absoluutklassi meistritiitel pikas krossijooksus. See kindlustas mulle koha Hispaania meistrivõistlustele, mis peetakse märtsis mandril. Lisaks võitsime meistritiitli ka klubide arvestuses, kus võistkonnas oli kaks naist ja kaks meest. Selle aasta eesmärk on viia oma rekordid eri jooksudistantsides uuele tasemele ja olla konkurentsivõimeline nüüd juba naiste absoluutklassis,» avas Kanaari saarte meister oma tulevikuplaane.