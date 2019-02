Erakondade esindajad toetavad Põlva sünnitusosakonna jätkamist

«Põlva sünnitusosakonna sulgemise plaan on kindlasti kahetsusväärne. Selliste küsimuste juures peab riik tegema kõik, et kogukondade turvatunne ning vajadused oleksid tagatud,» leiab Anneli Ott.

Rein Randver on samuti seisukohal, et sünnitusosakonnad peaksid olema igas üldhaiglas. Veel tähtsam, et need oleksid inimestele lähedal.

Vaja on täiendavat raha

Riigikokku kandideerijad kaaluvad oma vastustes ka majanduslikke argumente.

«Osakonna töös hoidmiseks on vaja täiendavat raha, sest juhtumipõhiselt ei majanda ära ja haigla ei pea osakonnale peale maksma,» on Tarmo Tamme seisukoht. Taro leiab, et näiteks omavalitsusele on 200 000 eurot aastas nii olulise teenuse jätkamiseks jõukohane summa küll.

«Vaadates haigekassa eelarvet, on täiesti arusaamatu, et Põlva ja Valga sünnitusosakonna töös hoidmiseks ei leita paarisadat tuhandet eurot kummagi haigla jaoks,» imestab Rainer Kuuba. «Kui haigekassa suudab oma organisatsiooni üleval pidamiseks leida lisaraha 1,8 miljonit eurot, on väga küüniline rääkida, et Põlva haiglale ei leita 200 000 eurot.»

Kersna toob välja, et võimalik majanduslik kokkuhoid sünnitusabi lõpetamisest üldhaiglas on asjatundjate hinnangul mõnisada tuhat eurot ehk 0,03 protsenti haigekassa eelarvest.

Inga Raitar ütleb välja põhjuse, miks väikehaiglad ja kohalikud perearsti- ja esmaabipunktid kaovad: «Sest nende rahastamine pole praeguse suurhaiglate keskse meditsiinisüsteemi jaoks oluline.»

Eraldi murekohana leiab vastustes mainimist niinimetatud põllusünnituse fenomen. Igor Taro rõhutab, et «põllusündide» arv seoses Valga sünnitusosakonna sulgemisega on Kagu-Eesti piirkonnas hüppeliselt kasvanud «Kas põllul sünnitada on tõesti turvalisem kui maakonnahaiglas?» küsib ta retooriliselt.

Üksikkandidaat Üllar Kruustik aga juhib tähelepanu, et suvel laineid löönud põllusünnituseplakat on nüüd koha leidnud ka Google Street View’s, mis annab internetis võimaluse näha pilte eri maade tänavatest jalakäija perspektiivist.

Meeldetuletuseks olgu öeldud, et tegemist oli plakatiga, mis püstitati Valga–Tartu maantee äärde tähistamaks kohta, kus kiirabibrigaad pidi sünnituse vastu võtma, sest sünnitaja ei jõudnud piisavalt kiiresti Valgast Tartusse. Millise mulje me endast maailmale küll jätame?