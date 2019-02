«On teada, et haigused kipuvad kimbutama just nõrgenenud immuunsusega inimesi – väikelapsi ja eakaid. Tugeva immuunsüsteemi alus on esmalt tõhus ennetustöö vitamiinide ja tervislike eluviiside abil. Teisalt on oluline ka haiguste korralik väljaravimine,» rääkis Euroapteegi farmatseut ja taimetark Maret Makko.