Lugeja kirjutab: väikepõllumehi toetatakse 15 000 euroga

Toetust saab taotleda FIE või äriühing, kelle põllumajanduslike toodete müügitulu oli taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal 4000 kuni 14 000 eurot ja sellele eelneval aastal vähemalt 1200 eurot ning see moodustas mõlemal aastal üle 50 protsendi müügitulust. Taotleja peab olema tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat.

Juttu tuleb sellest, kuidas koostada äriplaani, millised aruanded tuleb esitada ja kõigest muust, mida on vaja teada taotluse koostamisel. Koolitused kestavad neli akadeemilist tundi.

Julgen kinnitada, et paberimajandus pole üleliia keerukas ja eelarve on piisav, et enamik korrektselt koostatud taotlustest rahuldada.