Galerii: Eriolümpia Eesti Ühendus tänas parimaid

Eriolümpia on maailma suurim spordiorganisatsioon intellektipuudega inimestele, kuhu kuulub pea 5,2 miljonit sportlast 174 riigist. Eriolümpia on ühtlasi ka ülemaailmne sotsiaalne liikumine, mille eesmärgiks on aidata ühiskonnal teadvustada intellektipuudega inimeste võimekust ja väärikust. Eestis juhib eriolümpia tegevust Eriolümpia Eesti Ühendus. Organisatsioonil on 42 liikmesasutust ja Eriolümpia tegevuses osaleb ligi 2000 juhendatavat.