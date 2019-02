Maaelu edendajatele jagati kuld- ja hõbemärke

Hõbemärkide saajate seas oli ka tegusaid Lõuna-Eesti inimesi. Märgi sai teiste seas Hartsmäe talu peremees Agu Hollo. Aktiivne mahetoodangu propageerija Agu Hollo on Haanja taluseltsiga koostöös avanud tegutseva maheveski. Ta on 30 aastat kuulunud Võrumaa Taluliidu liikmeskonda.

Samuti sai hõbemärgi Marika Parv, kes on Võrumaa Talupidajate Liidu tegevjuht, Maaelu Edendamise Sihtasutuse konsulent ja talupidaja. Ta on aktiivne kogukonna arendaja ning hoiab kohalikke traditsioone.

Hõbemärgi sai ka Valgas tegutseva Atria Eesti AS tegevdirektor ja juhatuse liige Olle Horm, kelle elutöö on olnud Eesti maaelu edendamine. Samuti on ta Eesti lihatööstuse pikaajaline eestvedaja.