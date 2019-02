Valitsus toetas rallile miljoni eraldamist

"See annab meile suurepärase võimaluse maailmameistrivõistluste ametliku testralli kaudu viia Eesti maailma rallikaardile, tõsta meie tuntust maailmas ja tuua siia kümneid tuhandeid välisturiste, samuti panustab see tugevalt meie majandusse ja regionaalsesse arengusse," sõnas peaminister Jüri Ratas pärast jaanuarikuist kabinetinõupidamist.

"Rallietapp toob Lõuna-Eestisse kümneid tuhandeid külalisi ning võistlust jälgivad telepildi vahendusel miljonid inimesed üle kogu maailma. See loob ka võimaluse, et juba mõne aasta pärast võiks täide minna unistus näha Ott Tänakut ja Martin Järveoja võistlemas maailmameistrivõistluste etapivõidu nimel siinsamas Eestis," märkis kultuuriminister Indrek Saar.

Rahandusminister Toomas Tõniste sõnas, et tänu suurele publikuhuvile on võistlusel Eestile ka positiivne majandusmõju. "Mul on hea meel, et Eestis julgetakse ja suudetakse niivõrd suuri spordivõistlusi korraldada. Seetõttu otsustas ka valitsus sellist algatust toetada," lisas ta.