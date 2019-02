Valla aukodanikuks kuulutati lõõtsamees

Kanepi vallavolikogu otsustas anda täanavuse valla aukodaniku tiitli Heino Tartesele, kelle panus lõõtspillimuusika propageerimisse Eestis on tähelepanuväärne. Tema algatusel tähistatakse 2012. aastast kunagise tuntud lõõtsamehe Karl Kikka sünniaastapäeva novembris ja toimuvad rahvarohked lõõtsapeod Valgjärvel. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva üritustel mängis koondorkestris 100 pillimeest ning Tartes esitles spetsiaalse kujundusega enda tehtud sajandat lõõtsa. Kanepi valla mehena osaleb ta alati koduvalla üritustel ja rikastab neid oma pillimängu, laulu ja juttudega.

Aasta tegijate tiitli saab Kanepi noortekeskuse aktiiv ja Siret Konsa. Noored korraldasid 21. juulil Jõksi laululaval suure suvepeo «Pam’ möllu». Üritus aitas Jõksi laululavale elu sisse tuua. Noored said sellest palju inspiratsiooni ja korraldavad sel suvel taas suure noortepeo ning aitavad korraldada Kanepi festivali.

Aasta kohaliku elu edendajaks nimetati MTÜ Põlgaste Jahtkond. MTÜ õppepäevadel tutvustatakse jahinduse, metsaolustiku ning loomadega seonduvat. Põlgaste metsasõprade maja on saanud täiesti uue ilme. Kanepi valla noortele korraldati jahinduse huviring. Maja renditakse välja ka koosolekute pidamiseks ja muudeks sündmusteks. Jahtkonda kuulub 30 meest.

Aasta kultuurielu edendaja tiitli pälvib Ilse Aigro. Tema võttis Valgjärve lõõtsapeo korraldmise oma südameasjaks. Tänu temale sai see 2018. aastal taas kord teoks. Aigro on silma paistnud aastatepikkuse tööga kohaliku kultuurielu toetaja ja abistajana ning ta on pühendunud Valgjärve raamatukogu elus hoidmisele.