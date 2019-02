Probleemsed noorukid sundisid Põlva politseinikke ööellu sukelduma

Ta lisas, et muuhulgas võeti jalge alla tee ka kohalikesse kaubanduskeskustesse, tanklatesse ja teistesse asutustesse, kus nooretele õhtusel ajal koguneda meeldib. «Maandusime ka liinibussides, kus meie noortele hängida meeldib. Arvukatel bussisõitudel vestlesime ka sohvritega ning andsime neilegi selge teadmise, et bussis toimuvale korralagedusele ei tohi läbi sõrmede vaadata ning noote valesti käitumist märgates tuleb neid korrale kutsuda ja info politseilegi edasi anda.»

Politseinike jõulisema linnapilti toomise ja oma ringkäikudega anti Satsi sõnul kogukonnale, aga ka noortele endile ühene sõnum, et politsei ei tolereeri linnapildis ebatervet ajaveetmist. «Vahendasime kõigile ühiselt, et parim ennetus on see, kui igaüks püüab märgata tähelepanu järele janunevat last ja sekkuda ise, mitte ei pea sekkumist kellegi kolmanda pärusmaaks.