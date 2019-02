Püha müristus ja külluse org keset Otepääd 

Vaatamiseks-nautimiseks on kümme maali, millest üheksa on Otepää ümbruse kaunist loodusest, üks Kihnu vaatest.

«Miks ma maalin? Tean ju, et loodust on võimatu ilusamaks värvida. Pintsli ja molbertiga mättal istudes on hea märgata, kuidas meie ümber toimub pidev muutumine, kuidas tuul pillutab pilvi, vesi muudab värvi ja varjud teevad puudega teatrit,» kirjutab kunstnik Ave Kruusmaa näituse tutvustuses. «Loodust maalides on hea õppida, kuidas ise tuleks elada. Elada nii, et püsiks tasakaal ka siis, kui midagi minu ümber muutub, lisandub või kaob.»