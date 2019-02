Põlvamaal hukkus ketaslõikuriga mürsutaolist eset saaginud mees

Põlva haigla ülemarst Margit Rikka ütles, et mees jõudis kiirabiga haiglasse kolmapäeval kell 13.38. «Haiglasse jõudes oli mees juba kliinilises surmas. Ta tuli sellises seisundis, et oli väga väike variant, et tema elu suudetakse päästa.»

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius ütles, et täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustas kaitsepolitseiamet kriminaalmenetlust. Ta lisas, et mees ei ole varem õiguskaitseasutuste tähelepanu all olnud, kuid tema valdusest leiti teisigi relvade ja lõhkeainetega seotud esemeid, mille omamine on ebaseaduslik.