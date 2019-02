Valgas andis mõne tunniga hääle üle 30 inimese

Alates tänasest saab anda oma hääle riigikogu valimistel: kell 9.00 algas elektrooniline hääletamine ja kell 12.00 hääletamine maakonnakeskustes.

Eelhääletamise tarvis on Valgas avatud üks jaoskond, mis asub kultuurikeskuses. Jaoskonnakomisjoni esimees Meelis Saavel ütles, et esimeste tundide jooksul on rahvast hääletamas käinud umbes sama palju kui eelmistegi valimiste ajal.

Parasjagu hääletanud valgalanna Angelina Loomus ütles, et andis oma hääle Keskerakonnale. Naine on varemgi sama erakonda valinud. «Nad mõtlevad inimestele, pensionäride peale. On täitnud lubadusi ka.»

Samuti Keskerakonna poolt hääletanud Irina Pruul tõi välja, et näiteks on ellu viidud tasuta ühistransport. «Minule kui pensionärile on väga vajalik, et saaksin ka reisida natuke.»

Pruul lisas, et näiteks Tallinnas makstakse sünnipäevatoetust ja seda võiks maksta ka Valgas.

Maakonnakeskuses on võimalik hääletada 24. veebruari kella 20-ni sõltumata valija registrijärgsest elukohast. „Igas maakonnakeskuses on avatud vähemalt üks valimisjaoskond, Tallinnas on neid 8 ja Tartu linnas 4,“ sõnas riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel. Jaoskondade täpsemad asukohad leiab riigi valimisteenistuse veebilehelt https://www.valimised.ee/et/riigikogu-valimised-2019/maakonnakeskuste-valimisjaoskonnad

Elektrooniliselt saab hääletada aadressil www.valimised.ee ööpäevaringselt kuni 27. veebruari kella 18-ni. „Valija jaoks suuri muudatusi e-hääletamisel seekord ei ole, väiksema muudatusena saab kandidaadi nime otsida, lisaks kuvatakse avavaates erakondade nimekiri, millele klõpsates avanevad kandidaatide nimed,“ rääkis Vinkel. Soovi korral võib interneti teel antud häält muuta, hääletades nimetatud ajavahemikul uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel valimisjaoskonnas. Valimispäeval, 3. märtsil häält muuta ei saa.

Eelhääletamine kõikides valimisjaoskondades toimub 25.–27. veebruarini. „Riigikogu valimistel on avatud 451 jaoskonda, sel perioodil saab hääletada nii elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas,“ selgitas Vinkel. Igas omavalitsuses on vähemalt üks jaoskond, mis väljaspool elukohta hääletamist korraldab. Täpsema info leiab kaardirakenduselt https://valimised.rahvastikuregister.ee/

Valimispäeval, 3. märtsil saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Valima minnes tuleb kaasa võtta fotoga isikut tõendav dokument, näiteks ID-kaart, pass või juhiluba.

Valijakaarti kaasa võtma ei pea.

Nii Angelina Loomus (esiplaanil) kui Irina Pruul valisid Keskerakonda. FOTO: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

Valga kultuurikeskuse valimiskomisjoni liikmed Meelis Saavel (vasakult), Ester Peterson ja Kaja Tättar. FOTO: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees