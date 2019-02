Üks lause tõi erivajadustega lastele toetust rohkem kui 12 000 eurot

Varajase kaasamise keskus (endine Otepää rehabilitatsioonikeskus) pakub nõustamis- ja sotsiaalteenuseid sadadele Lõuna-Eesti raske ja sügava puudega lastele. Oma töös puutub sealne meeskond kokku väga erinevate peredega. Paljud pered on võimelised oma last abistama ning neile piisab lastevanemate juhendamisest, kuid palju on ka peresid, kus lapse erivajadusest tingitud lisakoormus käib vanematele üle jõu.

«Esimesed kümme paari on ostetud. Ja siinkohal toonitan, et üks paar ühele lapsele võib tähendada selle lapse jaoks juba elumuutvat kogemust. See toob enesekindluse, tervise ja lootuse paremale tulevikule. Tore on muuta maailma üks jalatsipaar korraga ja meie tänu on maksimaalne. On suurepärane teada, et Eestis leidub ettevõtteid, kes vaatavad enda edust kaugemale,» ütles Lokko.