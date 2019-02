Õppur Igor Gräzin jutlustab 24. veebruaril Otepää kirikus

«See on kahtmoodi eriline päev. See on vabariigi aastapäev ja see on Otepää kirik – Hurda ja Eesti lipu kodukirik,» ütles ta ja kinnitas, et poliitikast ta sel päeval kirikus rääkima ei hakka. «Räägin sellest, et Eesti sündis läbi vaimu ja sõna. Et me peame mäletama tänulikkust ka headel päevadel. Aluseks on 5. Moosese raamat ja siis Pauluse kiri roomlastele, mis paneb meile kohustuse armastada ligimest nagu iseennast. Mulle tundub, et need meenutused on aastapäevale kohased.»