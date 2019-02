Muuseumiöö 2019 teema on "Öös on mustreid"Aasta suurim muuseumisündmus toimub tänavu 18. mail pealkirja "Öös on mustreid" all ning programmis osalevad muuseumid avavad oma uksed tasuta kell kuus õhtul. Erilisi ekskursioone, otsimismänge, kontserte ning loenguid pakkuv programm kestab kuni kl 23 ja programmi kuulub nii uusi muuseume, mis esimest korda Muuseumiööl uksed avavad, kui öö publiku vanu lemmikuid.

Esimest korda on muuseumiöö publikule avatud äsja muuseumiauhindadel Muuseumirott 2018 eriauhinnaga pärjatud MOMU Mootorispordi muuseum Turbas. MOMU eestvedaja Arno Sillati sõnul osaleb MOMU sel aastal muuseumiööl sellepärast, et Eesti kuulsusrikast mootorispordi ajalugu ja järjest silmapaistvamat ja põnevamat tänast päeva tuleksid avastama ka need, kes siiani MOMUsse sattunud ei ole.

Käesoleva aasta Muuseumiöö teema – mustrid – kutsub külastajaid tabama mustreid elus meie ümber: kultuuris, ühiskonnas, looduses ja küsima milliste mustrite osad me ise oleme. Milliseid mustreid märkame ja millistest vabaneda püüame? Miks me käitume teatud olukordades kindlal moel ehk millised on meie käitumismustrid, olgu siis indiviidi või grupina? Milliseid mustreid kasutavad tööstused ja masinad?